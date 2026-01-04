Explosion verstümmelt Jungen: Fortuna Babelsberg sammelt Spenden
Potsdam - Ein tragischer Unfall bewegte den Potsdamer Sportverein Fortuna Babelsberg zu einem Spendenaufruf – mit großem Erfolg!
Ein zwölfjähriger Junge entzündete auf einem Sportplatz einen gefundenen apfelsinengroßen Gegenstand, der daraufhin explodierte und ihn lebensgefährlich verletzte.
Bis Sonntag kamen bei der Spendenaktion des Vereins, in dem der Junge Mitglied ist, mehr als 6600 Euro von 280 Unterstützern zusammen.
"Er schwebt nicht mehr in Lebensgefahr, wird allerdings ein Leben lang mit den Folgen zu kämpfen haben", schrieb der Verein auf Facebook. Sie möchten die Familie mit dieser Spendenaktion beim anstehenden Regenerationsprozess unterstützen. "Jede noch so kleine Spende kann behilflich sein", hieß es weiter.
Das Unfallkrankenhaus Berlin berichtet von schweren Verletzungen an Bauch, Unterleib, Gesicht sowie an Auge, Ohr und beiden Händen.
An der rechten Hand verlor der Junge nach Klinikangaben fast alle Finger und den Daumen.
Nach bisherigen Erkenntnissen könnte der Feuerwerkskörper ein Blindgänger aus der Silvesternacht gewesen sein. Bereits im vergangenen Jahr war ein siebenjähriger Junge in Berlin von einer Kugelbombe lebensgefährlich verletzt worden.
Titelfoto: Michael Bahlo/dpa