Explosion verstümmelt Jungen: Fortuna Babelsberg sammelt Spenden

Potsdam - Ein tragischer Unfall bewegte den Potsdamer Sportverein Fortuna Babelsberg zu einem Spendenaufruf – mit großem Erfolg!

Der Junge fand den Blindgänger auf einem Sportplatz in Potsdam. © Michael Bahlo/dpa

Ein zwölfjähriger Junge entzündete auf einem Sportplatz einen gefundenen apfelsinengroßen Gegenstand, der daraufhin explodierte und ihn lebensgefährlich verletzte.

Bis Sonntag kamen bei der Spendenaktion des Vereins, in dem der Junge Mitglied ist, mehr als 6600 Euro von 280 Unterstützern zusammen.

"Er schwebt nicht mehr in Lebensgefahr, wird allerdings ein Leben lang mit den Folgen zu kämpfen haben", schrieb der Verein auf Facebook. Sie möchten die Familie mit dieser Spendenaktion beim anstehenden Regenerationsprozess unterstützen. "Jede noch so kleine Spende kann behilflich sein", hieß es weiter.

Das Unfallkrankenhaus Berlin berichtet von schweren Verletzungen an Bauch, Unterleib, Gesicht sowie an Auge, Ohr und beiden Händen.

An der rechten Hand verlor der Junge nach Klinikangaben fast alle Finger und den Daumen.