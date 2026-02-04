Festnahme am BER: Pfefferspray bei Passagierin entdeckt, wenig später sitzt sie im Knast
Schönefeld - Glückstreffer für die Polizei am Flughafen Berlin-Brandenburg: Am Montagmorgen nahmen Bundespolizisten eine 36-jährige Französin fest, nach der die Staatsanwaltschaft München bereits per Haftbefehl suchte.
Bei der Luftsicherheitskontrolle stellte ein Assistent ein verbotenes Reizstoffsprühgerät in ihrem Gepäck fest.
Die Beamten prüften ihre Identität – und stießen auf einen Vollstreckungshaftbefehl vom April 2025 wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.
Die Einsatzkräfte kündigten der Frau den Haftbefehl an und nahmen sie fest.
Da die Ersatzfreiheitsstrafe von 1646 Euro nicht vor Ort bezahlt werden konnte, wurde sie in eine brandenburgische Justizvollzugsanstalt gebracht.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa