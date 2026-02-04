Festnahme am BER: Pfefferspray bei Passagierin entdeckt, wenig später sitzt sie im Knast

Schönefeld - Glückstreffer für die Polizei am Flughafen Berlin-Brandenburg: Am Montagmorgen nahmen Bundespolizisten eine 36-jährige Französin fest, nach der die Staatsanwaltschaft München bereits per Haftbefehl suchte.

Die Bundespolizei verhaftete am Montag am Flughafen BER eine 36-Jährige. (Archivbild) © Soeren Stache/dpa

Bei der Luftsicherheitskontrolle stellte ein Assistent ein verbotenes Reizstoffsprühgerät in ihrem Gepäck fest.

Die Beamten prüften ihre Identität – und stießen auf einen Vollstreckungshaftbefehl vom April 2025 wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Die Einsatzkräfte kündigten der Frau den Haftbefehl an und nahmen sie fest.