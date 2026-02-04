Sauna-Brand in Müncheberg: Mann verletzt sich bei Löschversuch
Von Sven Bleilefens
Müncheberg - Bei einem Brand einer Sauna hat sich in Müncheberg (Landkreis Märkisch-Oderland) ein Mann verletzt.
Laut Polizei war das Feuer am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr ausgebrochen. Von dem Saunagebäude seien die Flammen auch auf einen Wohnanhänger übergeschlagen, hieß es.
Der Eigentümer habe versucht, das Feuer eigenhändig zu löschen. Dabei verletzte er sich, sodass er ins Krankenhaus musste, so die Polizei.
Den Angaben zufolge löschten Feuerwehrleute die Flammen.
Laut Polizei entstand bei dem Brand ein Sachschaden von ungefähr 20.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Brandursache.
