Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Hennigsdorf: Heizdecke soll Feuer verursacht haben

Hennigsdorf - Eine 86-Jährige ist am frühen Donnerstagmorgen bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Hennigsdorf (Landkreis Oberhavel) gestorben.

Einsatzkräfte der Feuerwehr versuchten vergeblich, die 86-Jährige zu reanimieren. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Laut Polizei wurde das Feuer in der Nacht gegen 4 Uhr von dem 84 Jahre alten Ehemann gemeldet. Ersten Erkenntnissen zufolge soll eine beheizte Decke im Schlafzimmer das Feuer ausgelöst haben.

Der Ehemann wurde vom Brandgeruch geweckt und stellte das Feuer im Schlafzimmer seiner Frau fest, wie es hieß.

Er rief demnach den Notruf und leitete erste Löschmaßnahmen ein. Die Einsatzkräfte fanden die Frau bei ihrem Eintreffen leblos auf, Reanimationsversuche blieben vergeblich.