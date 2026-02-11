Polizei durchsucht "Russenbahnhof" nach Waffen und findet "wirklich scharfes Zeug"
Von Monika Wendel
Potsdam - Großer Polizei-Einsatz in Jüterbog: Ermittler suchen in einem großen Gebäude nach verbotenen Waffen. Die Durchsuchungen ziehen sich hin.
Die Staatsanwaltschaft führe gegen zwei Beschuldigte Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, sagte die Abteilungsleiterin im Innenministerium, Anja Germer, im Innenausschuss des Landtags in Potsdam.
Bereits im Januar begannen Durchsuchungen in einem Gebäude in Jüterbog, das in der Stadt im Landkreis Teltow-Fläming auch "Russenbahnhof" genannt wird.
Laut Innenministerministerium sollen die Maßnahmen der Polizei voraussichtlich gegen Ende der Woche abgeschlossen sein.
Es sei ein sehr großes Objekt, deshalb dauerten die Maßnahmen entsprechend lange, hieß es.
Der SPD-Abgeordnete Erik Stohn (42) sagte zu Fundstücken: "Das scheint wirklich scharfes Zeug zu sein." Was genau bislang gefunden wurde, sagte Abteilungsleiterin Germer im Ministerium im Landtags-Innenausschuss allerdings nicht.
