Hochwasser-Alarm an der Oder: So stark ist der Pegel schon gestiegen

Frankfurt (Oder) - Hochwassergefahr in Frankfurt (Oder): Da die Eisdecke auf der Oder brüchig wird und es zu Verschiebungen gekommen ist, steigt der Wasserstand stark.

Durch das brüchige Eis auf der Oder ist in Frankfurt (Oder) eine Hochwasserwarnung herausgegeben worden. © Sebastian Gollnow/dpa

Am Morgen lag er bei über vier Metern. Das Landesamt für Umwelt sprach am Mittwochabend eine Hochwasserwarnung für die Stadt Frankfurt (Oder) aus.

Die Alarmstufe I war aber noch nicht erreicht - sie liegt bei 4,20 Metern. Es sei nicht ausgeschlossen, dass der Richtwert überschritten werde, teilte die Behörde mit.

Im Stadtgebiet Frankfurt sei am Abend eine kurzzeitige Bewegung der Eisdecke beobachtet worden, die zu einem starken Anstieg des Wasserstands am Pegel Frankfurt von rund 50 Zentimetern geführt habe.