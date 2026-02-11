Senior als Geisterfahrer auf Autobahn unterwegs ... mit dem Rollstuhl

Schwarzheide (Oberspreewald-Lausitz) - Kommt einem ein Krankenfahrstuhl auf der Autobahn entgegen: Das haben die Verkehrsteilnehmer auf der A13 im Süden von Brandenburg wohl auch noch nicht erlebt.

Der Rollstuhlfahrer konnte von den Beamten erst später im Stadtgebiet gestoppt werden. (Symbolfoto) © Jessica Lichetzki/dpa

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, meldeten am Dienstagnachmittag mehrere Zeugen einen solchen Vorfall über den Notruf.

Demnach soll ein Senior mit seinem Krankenfahrstuhl nahe Schwarzheide auf dem Seitenstreifen an der A13 entlanggefahren sein - und das auch noch entgegengesetzt zur Fahrtrichtung.

Die alarmierten Beamten konnten schließlich im Stadtgebiet einen Mann mit seinem Gefährt stoppen, auf den die Beschreibung passte.

Der Rollstuhlfahrer räumte ein, sich verfahren zu haben, bestritt jedoch, auf die Autobahn gefahren zu sein.