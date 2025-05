Fuchs-Baby Lotti erfror fast in einem Teich: Jetzt liebt sie Autofahren und Kuscheln

Hohen Neuendorf - Lotti ist kein gewöhnliches Fuchs-Baby: Sie liebt Autofahren und geht aufs Katzenklo. Doch trotz ihrer ungewöhnlichen Vorlieben bleibt sie ein Wildtier und wird gerade in Brandenburg von ihrem Pfleger Dirk Hartung fit fürs Leben gemacht.

Dirk Hartung aus Hohen Neuendorf (Oberhavel) zieht Fuchs-Welpe Lotti bei sich zu Hause groß. © Julius-Christian Schreiner/dpa

Dirk Hartung päppelt den fünf Wochen alten Welpen gerade in einem Naturschutzzentrum der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald in Hohen Neuendorf (Oberhavel) auf. Das Gelände befindet sich auf dem ehemaligen Todesstreifen an der Berliner Mauer.

Lotti war etwa vier Wochen alt, als sie bei etwa zwei bis drei Grad Celsius in einem Teich gefunden wurde – allein, unterkühlt, kaum noch bei Kräften. Mutter oder Vater wurden laut Hartung vermutlich von einem Hund vertrieben.

"Sie hätte die Nacht nicht überlebt", erinnert sich Hartung. Anwohner hatten ihn alarmiert.

Seit etwa einer Woche lebt Lotti nun bei Hartung – und gedeiht prächtig, wie er betont. Sie schläft nachts in einer Katzentransportbox, tagsüber erkundet sie ihre Umgebung, kuschelt sich in Hartungs Jacke oder verbringt bisweilen etwas Zeit in einer großen Voliere, die eigentlich für Eichhörnchen gedacht ist.

Die meiste Zeit ist Lotti jedoch bei ihrem Pfleger: "Ich kann sie nicht allein lassen. Sie hat den Kontakt zu ihren Geschwistern nicht mehr – der ist eigentlich besonders wichtig. Sie braucht Körperkontakt, auch mit ihren Geschwistern würde sie viel kuscheln".