21.05.2026 14:33 Hier hält eine Frau (32) ihr eigenes Herz in den Händen

Nach 30 Jahren im eigenen Körper bekommt Martina Grabsch ihr Herz zurück - plastiniert hat es einen Ehrenplatz in ihrem Regal.

Von Anja Mia Neumann Guben - Es ist der Tag, an dem Martina Grabsch (32) ihr Herz zurückbekommt. Jahrelang hat es in ihrem Körper geschlagen - seit ihrer Geburt war es nicht gesund. Trotzdem sagt die 32-Jährige: "Mein Herz und ich waren ein Team."

Martina Grabsch (32, r.) schaut sich ihr plastiniertes Herz genau an. © Frank Hammerschmidt/dpa Dass sie es nun wiederbekommt - präpariert für die Ewigkeit vom Plastinarium im brandenburgischen Guben - erinnert sie an ihren Kampf ums Überleben. Und an ihre vielen Elektroschocks und Operationen. Bis ihr im vergangenen Jahr ein Spenderherz eingesetzt wurde. "Ich wollte einfach nicht, dass mein Herz zerschnitten und weggeworfen wird", erinnert sich Grabsch, die im niedersächsischen Wunstorf lebt. Es angucken und anfassen zu können, sei eine viel schönere Vorstellung gewesen. Als sie im Januar 2025 auf dem OP-Tisch liegt, schmieden ihre Eltern einen Plan: Sie fragen im Plastinarium - bekannt durch den Mediziner Gunther von Hagens (81) und die deutschlandweiten "Körperwelten"-Ausstellungen mit plastinierten Menschen - ob sie das entnommene Herz präparieren. Brandenburg Skandal in Brandenburger Klinik: Kinderarzt in 130 Fällen sexueller Straftaten angeklagt Das Unternehmen sagt zu. Das Plastinieren ist ein langer Prozess und funktioniert unter anderem, indem das Organ mit Silikonkautschuk durchtränkt wird. In den bekannten Ausstellungen sind Menschen unter anderem beim Schachspielen, Sport oder beim Sex zu sehen. Zudem stellt die Firma auch Lehrpräparate für Hochschulen und Kliniken her. Anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Gubener Plastinate GmbH machen sie Grabsch nun ein großes Geschenk: Sie übergeben ihr das Herz, das 30 Jahre lang in ihrer Brust schlug.

Herz bekommt besonderen Platz: "Erinnert mich dann einfach daran, wie stark ich sein kann"

Körperwelten-Schöpfer Gunther von Hagens (81, l.) hat die Plastinate vor 20 Jahren ins Leben gerufen. © Frank Hammerschmidt/dpa "Mir war klar, ich will mein Herz behalten, weil es so stark gekämpft hat, dass ich überhaupt so alt geworden bin", erklärt Grabsch. Schon im Alter von vier Jahren hatten Ärztinnen und Ärzte ihr keine hohe Überlebenschance ausgerechnet - unklar, ob sie es überhaupt bis ins Teenageralter schafft. "Aber es war uns egal: Mein Herz und ich haben gesagt, wir machen weiter." Für das plastinierte Herz will die 32-Jährige einen kleinen Schrein einrichten, wie sie es nennt: Sie hat einen Platz im Regal freigeräumt, dort soll neben Lichterketten, kleinen Schutzengeln und ihrem alten Defibrillator auch das Herz stehen. "Immer, wenn ich mich dann schlecht fühle, kann ich dahin gucken und mir sagen: Das habe ich geschafft", sagt Grabsch. "Das erinnert mich dann einfach daran, wie stark ich sein kann." Brandenburg "Rinderwahnsinn" geht weiter: Schon mehr als 150 Tiere in Brandenburg geklaut Warum sich das Plastinarium für das Geschenk entschieden hat, erläutert Sprecherin Anne Bennewitz: "Normalerweise machen wir so eine Art Auftragsarbeit nicht, das ist ein einmaliges Projekt." Ein Großteil des Geschäfts richte sich an die medizinische Lehre, für die sowohl einzelne Organe als auch zusammenhängende Teile wie etwa der Verdauungstrakt bestellt werden können. Körperspender spendeten nicht für private Nutzung. "Aber in diesem Fall hätten wir es buchstäblich nicht übers Herz gebracht, wenn das Herz entsorgt worden wäre."

Auf dem plastinierten Herz sind die Operationsnähte zu sehen