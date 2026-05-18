Mordkommission durchkämmt Wald nach den Leichen zweier vermisster Männer

Rathenow - Rund zwei Jahre nach dem Verschwinden von zwei Männern aus dem Havelland hat die Kriminalpolizei die Suche in zwei Waldgebieten wieder aufgenommen.

Auch Anfang 2025 war die Polizei in einem Waldgebiet auf der Suche nach einen der vermissten Männer unterwegs. (Archivbild) © Cevin Dettlaff/dpa

Die Ermittler gehen von Gewaltverbrechen aus.

Die Polizei suchte unter anderem nach Gegenständen wie einer Bluetooth-Musikbox und einem Metalldetektor. Auch Leichenspürhunde waren im Einsatz, wie die Polizeidirektion am Nachmittag mitteilte.

Polizisten durchkämmten zwei Waldgebiete nahe Rhinow und Gülpe im westlichen Havelland.

Aus den Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf diese Orte sowie einen möglichen Zusammenhang zwischen beiden Tötungsdelikten, wie es hieß. Nähere Angaben machte die Polizei mit Verweis auf die andauernden Ermittlungen aber zunächst nicht.

Mit einem neuen Fahndungsplakat suchen die Beamten nach Hinweisen zu einem der Vermissten. Der 46-jährige Mann aus Rhinow ist seit dem 15. März 2024 verschwunden.

Der andere Mann aus Rathenow verschwand im Alter von 24 Jahren im April 2024. Die Ermittler gehen auch möglichen Zusammenhängen zur Drogenszene nach.