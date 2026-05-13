Skandal in Brandenburger Klinik: Kinderarzt in 130 Fällen sexueller Straftaten angeklagt

Potsdam/Rathenow - Ein Kinderarzt an einer Klinik im Havelland in Brandenburg wird wegen Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung in 130 Fällen angeklagt.

Zu den sexuellen Straftaten soll in einer Klinik in Rathenow gekommen sein. (Archivbild) © Elisa Schu/dpa

Hierzu zählen unter anderem die Vorwürfe des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern sowie der Vergewaltigung, viele davon während seines Dienstes, wie die Staatsanwaltschaft Potsdam mitteilte.

Der Kinderarzt sitzt seit November vergangenen Jahres in Untersuchungshaft. Die Dimension der Taten war bislang nicht bekannt.

Im Januar dieses Jahres war bekanntgeworden, dass der Arzt während des Dienstes im Krankenhaus in Rathenow westlich von Berlin ein Kind sexuell missbraucht haben soll.

Nach der Anzeige der Mutter eines Kindes kam es zu Durchsuchungen der Polizei. Die Ermittler stellten eine Vielzahl von Datenträgern sicher.

Die Staatsanwaltschaft prüfte rasch, ob es weitere Opfer gab. Als Haftgrund wurde auch Wiederholungsgefahr angeführt.