Holzbrett gegen Messer: Männer zoffen sich in Wohnheim wegen Fahrrad

Neuseddin - Ein Streit um ein gemeinsam genutztes Fahrrad ist in einem Wohnheim in Neuseddin (Landkreis Potsdam-Mittelmark) eskaliert.

Auch ein Notarzt war im Einsatz. © Julian Stähle

Laut Polizei gerieten am Dienstagabend zwei Männer im Alter von 23 und 34 Jahren zunächst verbal aneinander. Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Der Wachschutz des Wohnheims hatte die Beamten dann gegen 19.45 Uhr alarmiert.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlug der 23-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Holzbrett. Der 34-Jährige soll daraufhin versucht haben, sich mit einem Küchenmesser zu verteidigen. Verletzt wurde durch das Messer niemand.

Der ältere der beiden Männer erlitt leichte Verletzungen und wurde von Rettungskräften behandelt. Auch ein Notarzt war vor Ort.