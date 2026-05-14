"Rinderwahnsinn" geht weiter: Schon mehr als 150 Tiere in Brandenburg geklaut

Schenkendöbern (Spree-Neiße) - Es ist schon wieder passiert: Im Süden von Brandenburg sind erneut Rinder spurlos verschwunden. Allmählich scheint sich ein Muster abzuzeichnen.

In Schenkendöbern sind in der Nacht zu Dienstag 32 Rinder von einer Weide verschwunden. (Symbolfoto) © Lino Mirgeler/dpa/dpa-tmn

Der Diebstahl wurde der Polizei am Dienstagmorgen angezeigt, wie die Polizeidirektion Süd am Mittag mitteilte.

Demnach sind diesmal 32 Tiere von einer Weide in Schenkendöbern entwendet worden. Offenbar wurden in dem Ortsteil Grano die Gitter zum Weidegrund geöffnet und die Rinder auf einen Lkw verladen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens verortete die Behörde im sechsstelligen Eurobereich. Die weiteren Ermittlungen werden inzwischen von der Kriminalpolizei geleitet.

Mittlerweile ist es der dritte Viehdiebstahl innerhalb von Südbrandenburg. Alle bisherigen Vorfälle haben sich in einem Umkreis von etwa 180 Kilometern abgespielt.

Das Vorgehen war augenscheinlich methodisch und geplant: Die Diebe haben die Tatorte wohl im Vorfeld ausgekundschaftet und wussten genau, welche Tiere sie stehen wollten. In allen drei Fällen haben sie ihre Beute per Lkw abtransportiert.