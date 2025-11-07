17-Jähriger bei Baum-Crash aus Toyota geschleudert: Hatte er einen Führerschein?

Erkner - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L30 zwischen Erkner und Gosen in Brandenburg ist in der Nacht zu Freitag ein 17-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden.

Rettungskräfte und Polizei wurden am frühen Freitagmorgen zur Unfallstelle auf der L30 gerufen. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Am frühen Freitagmorgen, gegen 2.40 Uhr, wurden die Rettungskräfte zu einem Unfall auf der L30 gerufen.

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, kollidierte ein 17-jähriger Toyota-Fahrer mit einem Baum und anschließend mit einer Leitplanke.

Der junge Mann befand sich auf der Strecke von Erkner nach Gosen, wo er aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von der Fahrbahn abkam.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer aus dem Fahrzeug geschleudert und blieb mit schweren Verletzungen auf der Fahrbahn liegen. Rettungskräfte brachten ihn anschließend in ein Berliner Krankenhaus.