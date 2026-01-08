BSW in der Krise: Zwei weitere Minister verlassen Partei

Potsdam - Nach dem Bruch der SPD/BSW-Koalition in Brandenburg treten auch Verkehrsminister Detlef Tabbert (65) und Gesundheitsministerin Britta Müller (54) aus dem BSW aus.

Brandenburgs Gesundheitsministerin Britta Müller (54) und Verkehrsminister Detlef Tabbert (65) gehören nicht mehr dem BSW an. © Christoph Soeder/dpa

Das teilten sie in einer Erklärung mit, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Tabbert und Müller wollen mit ihrem Schritt die Handlungsfähigkeit der Regierung sichern und die BSW-internen Konflikte hinter sich lassen.

Damit haben alle drei vorherigen BSW-Minister nach dem Crash der Koalition die Partei verlassen.

Finanzminister und Vize-Ministerpräsident Robert Crumbach (63) hatte am Montag die Konsequenzen aus dem langwierigen Streit in der BSW-Landtagsfraktion gezogen. Müller und Tabbert sind keine Landtagsabgeordneten.

Die Minister Tabbert und Müller erklärten, ihre Mitgliedschaft im BSW zu beenden, "um ihre Arbeit als Minister weiterhin mit voller Konzentration auf die Belange der Brandenburgerinnen und Brandenburger ausüben zu können". Sie wollten dazu beitragen, dass Landesregierung und Ressorts stabil und verlässlich arbeitsfähig blieben.

Weiter hieß es: "Unser Augenmerk gilt in diesen Wochen einzig der Frage, wie wir Brandenburg gut durch diese politische Phase führen – nicht parteitaktischen Auseinandersetzungen."