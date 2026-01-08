Nach Koalitions-Aus in Brandenburg: Wie stabil wäre Rot-Schwarz?

Potsdam - Ein Bündnis aus SPD und CDU in Brandenburg würde nach Ansicht des Politikforschers Jan Philipp Thomeczek stabiler als die gescheiterte SPD/BSW-Koalition sein.

Hinter Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (64 SPD, r) und Finanzminister Robert Crumbach (63), der zuletzt aus dem BSW ausgetreten ist, liegen turbulente Tage. © Hannes P Albert/dpa

Eine rot-schwarze Koalition habe genauso viele Sitze wie SPD und BSW nach der Landtagswahl 2024, sagte der Politikwissenschaftler an der Universität Potsdam der Deutschen Presse-Agentur. Und: "Solch eine Koalition ist aber sicherlich stabiler."

Ministerpräsident Dietmar Woidke (64, SPD) hatte die bisherige Rot-Lila-Koalition am Dienstag nach mehr als einem Jahr für beendet erklärt. Als Gründe gab er Instabilität wegen des Zerfalls der BSW-Landtagsfraktion und das Fehlen eines geforderten Bekenntnisses zur Koalition an.

Vorerst soll eine Minderheitsregierung weitermachen. Woidke plant aber eine Koalition von SPD und CDU. Die CDU hat sich offen für Gespräche gezeigt.

"Erstens dürften wir es mit keinen Abweichlern zu tun haben", sagte Thomeczek. Der BSW-Abgeordnete Sven Hornauf sei von Anfang an ein Abweichler gewesen – damit habe die bisherige Koalition praktisch nur eine Stimme Mehrheit gehabt. Zweitens hätten SPD und CDU gemeinsame Regierungserfahrung. "SPD und CDU haben bis 2024 koaliert, damals sogar mit den Grünen und trotzdem war es eine stabile Koalition", sagte er.

Der Wissenschaftler sieht keine andere Koalitionsoption, wenn die AfD nicht mitregieren soll. "Alles andere macht wenig Sinn, denn die SPD muss ohnehin alle Gesetzesvorhaben mit der CDU umsetzen", sagte Thomeczek. "Und die CDU in Brandenburg hat genügend Demut, sich als Juniorpartner zu fügen."