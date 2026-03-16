Kein Bus, keine Bahn: ver.di-Streik droht, Brandenburg lahmzulegen

Potsdam - In der laufenden Tarifrunde für den kommunalen Nahverkehr ruft die Gewerkschaft ver.di am 19. März erneut zu Streiks in mehreren Bundesländern auf.

Ab Donnerstag drohen Streiks im Brandenburger Nahverkehr. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

In Brandenburg wird der Verkehr in den meisten kommunalen ÖPNV-Unternehmen voraussichtlich komplett zum Erliegen kommen. Gleiches gilt für Bayern, das Saarland, Nordrhein-Westfalen und Hamburg.

Für rund 100.000 Beschäftigte in 150 Unternehmen geht es nicht nur um bessere Arbeitsbedingungen, sondern in einigen Bundesländern - darunter auch Brandenburg - zusätzlich um Löhne und Gehälter. ver.di fordert unter anderem kürzere Wochenarbeitszeiten, längere Ruhezeiten und höhere Zuschläge für Nacht- und Wochenendarbeit.

"Wir streiken nicht aus Prinzip", erklärt ver.di-Vizevorsitzende Christine Behle.

"Aber die Arbeitgeber müssen endlich handeln. Ziel ist es, die extremen Belastungen der Beschäftigten abzubauen, Fachkräfte zu halten und den ÖPNV als Daseinsvorsorge zu sichern."