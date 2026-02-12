Wird er Deutschlands dienstältester Ministerpräsident? Dietmar Woidke äußert sich zu weiterer Amtszeit

Potsdam - Dietmar Woidke (64, SPD ) steht kurz davor, Deutschlands dienstältester Ministerpräsident zu werden - doch wie lange möchte er noch im Amt bleiben?

Eine weitere Amtszeit nach der Landtagswahl 2029 schließt Dietmar Woidke (64, SPD) nicht aus. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Nein, Brandenburgs Ministerpräsident will nicht der neue James Bond werden. Doch mit dem Zitat des Bond-Filmtitels "Sag niemals nie" sorgt er mitten in den Koalitionsverhandlungen für eine Überraschung.

Woidke schließt eine weitere Amtszeit nach der Landtagswahl 2029 nicht aus. Nach dem Rückzug von Winfried Kretschmann (77, Grüne) in Baden-Württemberg in diesem Jahr wird er voraussichtlich dienstältester Ministerpräsident in Deutschland sein.

"Ich bin jetzt 64 Jahre alt. Wir haben einen Ministerpräsidenten in Deutschland, der über 70 Jahre alt ist – nämlich Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg", sagte Woidke der Zeitung "Nordkurier".

"Ich will eigentlich nicht unbedingt bis über 70 arbeiten, aber wie gesagt: Sag niemals nie. Das ist ein alter Spruch, den ich beherzigen möchte", so Woidke.