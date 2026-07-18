Trotz Gerichts-Schlappe: Red Bull hält an Dosenwerk in Brandenburg fest

Baruth/Mark (Teltow-Fläming) - Der Bau eines Dosenwerks für Red Bull muss wegen Protesten warten: Das Vorhaben im brandenburgischen Baruth/Mark verzögert sich nach einer Gerichtsentscheidung gegen den Bebauungsplan - ärgerlich und wohl auch teuer für die Getränke- und Dosenhersteller rund 50 Kilometer südlich von Berlin .

Wenn es nach dem Red-Bull-Konzern geht, dann sollen die Dosen des Energiedrinks in Zukunft nicht nur in Brandenburg abgefüllt, sondern auch gleich hergestellt werden. © Patrick Pleul/dpa

Sie sprechen von einer Verzögerung von etwa einem Jahr. Der Betrieb solle nun 2028 starten, hieß es am Rande einer Werksbesichtigung. Doch noch ist der neue Anlauf nicht in trockenen Tüchern.

Seit Monaten gibt es einen Konflikt ums Wasser, da Red Bull und der Safthersteller Rauch eine enorme Menge an Grundwasser nutzen. Rund 2,35 Millionen Kubikmeter pro Jahr können sie entnehmen.

Bei der riesigen Tesla-Fabrik in Grünheide waren es - Stand 2024 - 1,8 Millionen Kubikmeter.

Ein Netzwerk von Umweltgruppen befürchtet Wasserknappheit in der Region aufgrund der industriellen Erweiterung. Brandenburg gehört laut Wissenschaftlern bundesweit zu den Regionen mit der geringsten Neubildung von Grundwasser.

Dazu kommt eine geplante Ansiedlung eines großen Rechenzentrums in Baruth/Mark.