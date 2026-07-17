Nach tagelanger Suche: Polizei findet Leiche von 20-Jährigem im Werbellinsee
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Von Monika Wendel
Schorfheide - Nach tagelanger Suche auf dem Werbellinsee im Landkreis Barnim hat die Polizei die Leiche des vermissten 20-Jährigen gefunden.
Der Tote sei aus dem Gewässer geborgen worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Zuvor waren Taucher im Einsatz gewesen.
Der Mann war am Montag mit seiner Freundin auf einem Tretboot auf dem Werbellinsee bei Altenhof (Kreis Barnim) unterwegs gewesen. Dann ging er zum Schwimmen ins Wasser.
Nachdem er eine Weile geschwommen war, tauchte er den Angaben nach ab und kam nicht wieder an die Oberfläche.
Der Werbellinsee ist nach Angaben der Gemeinde Schorfheide rund 13 Kilometer lang und mit rund 55 Metern der zweittiefste See Brandenburgs.
Titelfoto: Patrick Pleul/dpa