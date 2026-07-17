Nach tagelanger Suche: Polizei findet Leiche von 20-Jährigem im Werbellinsee

Schorfheide - Nach tagelanger Suche auf dem Werbellinsee im Landkreis Barnim hat die Polizei die Leiche des vermissten 20-Jährigen gefunden.

Tagelang hatte die Polizei nach dem Mann gesucht. © Patrick Pleul/dpa

Der Tote sei aus dem Gewässer geborgen worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Zuvor waren Taucher im Einsatz gewesen.

Der Mann war am Montag mit seiner Freundin auf einem Tretboot auf dem Werbellinsee bei Altenhof (Kreis Barnim) unterwegs gewesen. Dann ging er zum Schwimmen ins Wasser.

Nachdem er eine Weile geschwommen war, tauchte er den Angaben nach ab und kam nicht wieder an die Oberfläche.