Woidke ist dienstältester Regierungschef - und denkt nicht ans Aufhören
Von Marc-Oliver von Riegen
Bad Saarow - Deutschlands dienstältester Ministerpräsident, Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (64, SPD), denkt nach eigenen Angaben noch lange nicht ans Aufhören.
Zum Auftakt des Ostdeutschen Wirtschaftsforums in Bad Saarow wies der 64 Jahre alte SPD-Politiker darauf hin, dass er seit dem Abtritt von Winfried Kretschmann (78, Grüne) in Baden-Württemberg der dienstälteste und der älteste Regierungschef nach Lebensjahren ist.
"Zwischen Winfried Kretschmann und mir liegen lebensaltermäßig immerhin 14 Jahre", sagte Woidke. "Und deswegen habe ich noch 'ne Weile vor, auf den verschiedenen Bühnen 'rumzutanzen."
Der Lausitzer ergänzte: "Das ist mal ein kleines Versprechen für Sie." Am 14. Mai wurde Woidke neuer dienstältester Regierungschef der Länder. Er ist seit August 2013 im Amt, als er Matthias Platzeck nachfolgte.
Wie lange Woidke im Amt bleiben will, ist offen. Im Februar hatte er sich überraschend offen dafür gezeigt, auch bei der nächsten Landtagswahl noch einmal anzutreten, die für 2029 geplant ist.
Titelfoto: Carsten Koall/dpa