Woidke ist dienstältester Regierungschef - und denkt nicht ans Aufhören

Bad Saarow - Deutschlands dienstältester Ministerpräsident, Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (64, SPD ), denkt nach eigenen Angaben noch lange nicht ans Aufhören.

Dietmar Woidke (64, SPD) ist seit 2013 Ministerpräsident von Brandenburg. © Carsten Koall/dpa

Zum Auftakt des Ostdeutschen Wirtschaftsforums in Bad Saarow wies der 64 Jahre alte SPD-Politiker darauf hin, dass er seit dem Abtritt von Winfried Kretschmann (78, Grüne) in Baden-Württemberg der dienstälteste und der älteste Regierungschef nach Lebensjahren ist.

"Zwischen Winfried Kretschmann und mir liegen lebensaltermäßig immerhin 14 Jahre", sagte Woidke. "Und deswegen habe ich noch 'ne Weile vor, auf den verschiedenen Bühnen 'rumzutanzen."

Der Lausitzer ergänzte: "Das ist mal ein kleines Versprechen für Sie." Am 14. Mai wurde Woidke neuer dienstältester Regierungschef der Länder. Er ist seit August 2013 im Amt, als er Matthias Platzeck nachfolgte.