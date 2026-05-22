Hausbesetzer müssen gehen: Polizei räumt Gebäude in Potsdam

Von Monika Wendel Potsdam - Nach einer Woche geht die Stadt Potsdam gegen eine Hausbesetzung vor. Die Besetzung eines leer stehenden Hauses in der Tornowstraße ist nach Darstellung der Stadt friedlich beendet worden.

Die Besetzer wollen mit der Aktion auf ungenutzten Wohnraum in der Stadt aufmerksam machen. © Michael Bahlo/dpa

Die Polizei soll am Freitagmorgen 21 Personen angetroffen haben. Sie hätten inzwischen das Grundstück verlassen.

Elf der Hausbesetzer seien nach der Aufforderung der Behörde freiwillig gegangen, so der Sprecher. Die anderen Personen wollten das Grundstück aber nicht verlassen.

Deshalb habe die Polizei eingegriffen und sich Zugang zum Gebäude verschafft. "Es gab keinen Widerstand. Sie sind friedlich gegangen", sagte der Sprecher der Stadt am Einsatzort. Es seien Anzeigen wegen Hausfriedensbruch gestellt worden.

Seit einer Woche hatten mehrere Menschen ein leer stehendes Haus in der Tornowstraße 40 im Südwesten Potsdams besetzt.