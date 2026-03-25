Mädchen im Maßregelvollzug missbraucht: Jetzt gibt es Konsequenzen

Brandenburg an der Havel - Nach dem mutmaßlichen Missbrauch eines Mädchens in einem Maßregelvollzug in Brandenburg an der Havel hat das Gesundheitsministerium Konsequenzen gezogen.

Der Beschuldigte darf keinen Besuch - insbesondere von Minderjährigen - mehr erhalten. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa

Der Patient, der mutmaßlich die Tat begangen haben soll, erhalte keine weiteren Besuche, "insbesondere natürlich auch nicht von Minderjährigen", sagte Jürgen Becke vom Gesundheitsministerium.

Pädophile Patienten dürften zudem keine Besuche von Minderjährigen erhalten, sagte Becke. Eine Ausnahme gibt es: "Wenn es sich um leibliche Kinder handelt, dann muss man sich das genau angucken. Aber das ist sozusagen eine Voraussetzung." Einen solchen Fall gebe es derzeit nicht.

Ein Gutachten zum besseren Kinder- und Jugendschutz in Kliniken, Reha- und Vollzugseinrichtungen liegt nach Angaben von Gesundheitsminister René Wilke (41, SPD) zwar vor. Das Ministerium werte es jedoch noch aus.

Die Staatsanwaltschaft Potsdam ermittelt gegen einen Mann, der im Maßregelvollzug wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes untergebracht ist.

Der Beschuldigte ist laut Staatsanwaltschaft ein vorbestrafter Sexualstraftäter. Das Mädchen ist zwischenzeitlich volljährig geworden, es ist nicht die leibliche Tochter des Patienten.