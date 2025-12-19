Großbrand in Einkaufskomplex: Aldi und Rewe zerstört – Bundesstraße gesperrt

Zehdenick - In der Nacht zu Freitag stand ein Gewerbekomplex an der Falkenthaler Chaussee in Zehdenick in Flammen. Die Feuerwehr war bei einem Großeinsatz vor Ort. Das Gebäude mit zwei Supermärkten wurde schwer beschädigt – ausgerechnet am letzten geplanten Öffnungstag.

Die Flammen zerstörten fast den gesamten Gebäudekomplex. © Julian Stähle

Wie die Feuerwehr gegenüber TAG24 bestätigte, wurden die Einsatzkräfte gegen 0.33 Uhr alarmiert. Da stand das Gewerbegebäude, in dem sich die Supermärkte Aldi und Rewe befanden, bereits in Vollbrand.

Nach Angaben der Leitstelle hatte sich das Feuer rasch auf weite Teile des Gebäudes ausgebreitet. Im weiteren Verlauf stürzten Gebäudeteil und die Dächer beider Supermärkte ein.

Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund der massiven Brandausbreitung und der Einsturzgefahr schwierig. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften im Großeinsatz, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern.

Wegen der starken Rauchentwicklung wurde eine Warnmeldung für die Bevölkerung herausgegeben.

Brandgase könnten eine akute Gesundheitsgefahr darstellen, hieß es. Die Gefährdungslage für Zehdenick insgesamt wurde jedoch als gering eingeschätzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch unklar.