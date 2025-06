Neuer Uni-Campus in Potsdam: SAP-Milliardär Hasso Plattner will KI-Offensive

Potsdam - Der Software-Milliardär Hasso Plattner (81) will viele Millionen in die Wissenschaft investieren und Deutschland bei der Forschung zur Künstlichen Intelligenz (KI) im internationalen Wettbewerb voranbringen.

Hasso Plattner (81, M.), Mitbegründer des IT-Unternehmens SAP, stellte das Projekt am Montag auf einer Pressekonferenz mit Oliver Günther (63, l.), Präsident der Universität Potsdam, und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (63, SPD) vor. © Soeren Stache/dpa

Seine Stiftung finanziert bis 2035 einen neuen Universitäts-Campus in Potsdam und erweitert zugleich seine IT-Forschungseinrichtung, das Hasso-Plattner-Institut in der Stadt.

"Wir wollen schon auf dem Weg sein in die erste Reihe der deutschen Informatik-Fakultäten", sagte Plattner am Nachmittag an der Universität Potsdam bei der Vorstellung des Projektes.

Eine Investitionssumme nannte er nicht, sagte aber, es sei von einer dreistelligen Millionensumme auszugehen. Mit Blick auf seine Hasso Plattner Foundation sagte er: "Was immer uns das kosten wird, die Stiftung kann das finanzieren."

"Die Wirtschaft in Brandenburg und Berlin wird massiv davon profitieren", sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (63, SPD). Zur Verwirklichung der Pläne wird eine Task-Force eingerichtet, die Woidke und Plattner leiten sollen.

Der Brauhausberg in herausgehobener Lage in Potsdam wird mit dem alten Landtag zu einem Uni-Campus umgebaut. Ziel ist es, dort einen weiteren Standort der Universität Potsdam anzusiedeln mit dann 5000 bis 6000 Studierenden.