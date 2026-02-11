Nicht mit dem "Rasenmäher" sparen: Verhandlung über Koalition in heißer Phase

Potsdam - Dreieinhalb Wochen nach dem Start gehen die Koalitionsverhandlungen von SPD und CDU in Brandenburg in die entscheidende Runde.

Ministerpräsident und SPD-Landeschef Dietmar Woidke (64, r.) und CDU-Landesvorsitzender Jan Redmann (46) verhandeln aktuell über eine neue Koalition in Brandenburg. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Bis zu diesem Mittwoch sollen alle fünf Arbeitsgruppen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ihre Ergebnisse ans Hauptteam übermittelt haben. Die Hauptrunde unter Leitung von Ministerpräsident und SPD-Landeschef Dietmar Woidke (64) sowie dem CDU-Landesvorsitzenden Jan Redmann (46) werden dann darüber entscheiden, ob die Vorschläge finanzierbar sind.

Die beiden Parteien kommen nach eigenen Angaben gut voran. "Wir wollen bis Ende Februar fertig sein", sagte Redmann am Dienstag. Dann soll der Koalitionsvertrag vorliegen.

SPD-Generalsekretär Kurt Fischer (26) sagte: "Ende Februar/Anfang März ist auf jeden Fall ein realistisches Zeitfenster, wenn wir weiter so gut vorankommen." Am 14. März ist ein SPD-Parteitag geplant, die CDU will ihre Mitglieder befragen.

Die Säulen der geplanten Koalition sollen Stabilität und Sicherheit sein. Bisher sind keine Details nach außen gedrungen. Als größte Herausforderung gilt die schwierige Finanzlage.

Die Koalition will aber nicht mit dem "Rasenmäher" sparen, sondern Schwerpunkte setzen. Redmann hatte angedeutet, dass die innere Sicherheit dazu zählen könnte.