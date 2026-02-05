Riesige Legende fällt: F60-Brücke wird nach 45 Jahren gesprengt!

Jänschwalde - Im ehemaligen Braunkohletagebau Jänschwalde in der Lausitz wird am Donnerstagvormittag die legendäre Abraumförderbrücke F60 gesprengt.

Das Braunkohletagebau Jänschwalde gilt als eine der größten mobilen Technikanlagen weltweit. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Ein symbolträchtiger Moment für die Lausitz. Die Sprengung markiert das Ende eines Kapitels der Lausitzer Bergbaugeschichte und kann ab 11Uhr live im Internet verfolgt werden.

Über 45 Jahre lang war die F60 das Herzstück der Arbeit mehrerer Bergmannsgenerationen.

Sie gilt als eine der größten mobilen Technikanlagen weltweit.

Die Sprengung erfolgt unter strengen Sicherheitsvorkehrungen.