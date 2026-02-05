Glücksgriff bei Grenzkontrolle: Beamten geht Schwerverbrecher ins Netz

Frankfurt (Oder) - Da hatten die Beamten den richtigen Riecher: Bei einer Grenzkontrolle in Frankfurt (Oder) hat die Bundespolizei am Mittwochnachmittag einen international gesuchten Schwerverbrecher aus dem Verkehr gezogen.

Der gesuchte Straftäter ist bei einer Kontrolle an der Autobahn 12 aufgeflogen. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Der 38-Jährige wurde in Belgien wegen versuchten Totschlags zu einer Haftstrafe von sieben Jahren verurteilt und befand sich seitdem auf der Flucht, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte.

Nach Angaben des belgischen Gerichts soll der Albaner 2019 an einer Schießerei beteiligt gewesen sein, in deren Verlauf er achtmal auf einen Landsmann geschossen habe.

Nachdem die Einsatzkräfte die brisanten Informationen bei der Überprüfung eingeholt hatten, klickten bei dem Gesuchten umgehend die Handschellen. Er soll einem Richter zur Verkündung des Haftbefehls vorgeführt und anschließend nach Belgien ausgeliefert werden.

Den Glücksgriff taten die Polizeikräfte am Mittwoch gegen 15.15 Uhr im Rahmen der übergangsweise wieder eingeführten Grenzkontrollen.