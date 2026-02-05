Polizei entdeckt tote Person nach Küchenbrand

Karstädt - Schlimmer Fund in Karstädt (Landkreis Prignitz): Nach einem Brand in einer Küche ist eine Person tot aufgefunden worden.

Zur Brandursache äußerte sich die Polizei bislang nicht. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Die Polizei sei am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr zu einem Haus im Ortsteil Premslin gerufen worden, teilte diese mit.

In der Küche entdeckten die Einsatzkräfte die tote Person.

Offenbar hatte es in dem Raum zuvor gebrannt, aber das Feuer war beim Eintreffen der Polizei bereits erloschen.

Eine weitere Person konnte lebend aus dem Haus gerettet werden.