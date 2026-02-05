Polizei entdeckt tote Person nach Küchenbrand
Karstädt - Schlimmer Fund in Karstädt (Landkreis Prignitz): Nach einem Brand in einer Küche ist eine Person tot aufgefunden worden.
Die Polizei sei am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr zu einem Haus im Ortsteil Premslin gerufen worden, teilte diese mit.
In der Küche entdeckten die Einsatzkräfte die tote Person.
Offenbar hatte es in dem Raum zuvor gebrannt, aber das Feuer war beim Eintreffen der Polizei bereits erloschen.
Eine weitere Person konnte lebend aus dem Haus gerettet werden.
Zur Identität der betroffenen Personen und zur Brandursache lagen zunächst keine Informationen vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
