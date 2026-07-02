Krebserreger in Brandenburger Trinkwasser: Bund warnt vor Verzehr

Zehdenick (Oberhavel) - Der Bund warnt die Bevölkerung im Raum Zehdenick aktuell vor dem Verzehr von Trinkwasser.

Die Warnung bezieht sich auf die Region im Versorgungsnetz Zehdenick. © Screenshot/warnung.bund.de

Die Warnung wurde am Mittwochabend gegen 20.04 Uhr über Katwarn abgesetzt und ruft die Anwohner der Region in Brandenburg dazu auf, das Wasser aus dem Hahn ausschließlich für die Körperhygiene und zur Reinigung im Haushalt zu verwenden.

Selbst zum Kochen sowie Waschen oder Abspülen von Lebensmitteln ist die Verwendung des Trinkwassers bis auf Weiteres nicht zulässig, heißt es in der Mitteilung.

Beim Baden oder Duschen von Babys und Kleinkindern soll zudem darauf geachtet werden, dass kein Wasser verschluckt wird.

Wie lange die Maßnahme in der Gemeinde rund 50 Kilometer nördlich von Berlin noch andauern würde, war zunächst nicht bekannt.

Anlass für die Warnung ist eine Überschreitung des Grenzwertes für den Parameter Bromat, die bei einer regelmäßigen Trinkwasseruntersuchung an zwei unterschiedlichen Messstellen und an zwei Tagen festgestellt wurde.

Gemäß Trinkwasserverordnung ist demnach ein Grenzwert von 0,01 mg/l zulässig, der gemessene Wert beträgt derzeit jedoch 0,02 mg/l.