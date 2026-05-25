Schock-Fund beim Mähen in Brandenburg: Leiche gerät in Häcksler

Golzow - Grausiger Fund bei Mäharbeiten an Pfingsten: Auf einer Wiese hinter dem Golzower Ortsteil Lucksfleiß (Landkreis-Potsdam-Mittelmark) ist die Leiche eines Mannes entdeckt worden.

Die Kripo ermittelt, wessen Leiche in das Mähwerk geriet. (Symbolbild) © Kathrin Zeilmann/dpa

Es geschah am Pfingstsamstag gegen 9.45 Uhr: Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei vom Montag war ein Bauer bei der Arbeit, als der leblose Körper in das Mähwerk eines Traktors geriet.

Der Landwirt alarmierte sofort Rettungskräfte und Polizei. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass der Mann offenbar bereits seit längerer Zeit tot gewesen war und im hohen Gras gelegen hatte.

Demnach habe der Leichnam bereits erste Verwesungserscheinungen gezeigt, hieß es. Die Identität des Verstorbenen ist bislang ungeklärt.

Auch zur Todesursache oder dazu, wie der Mann auf die Wiese gelangte, konnte die Polizei noch nichts sagen.