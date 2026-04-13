Schockanrufer ergaunern hohe Summe und Schmuck von alter Dame: Polizei jagt diesen Betrüger

Potsdam - Dreiste Masche in Postdam-Fahrland: Mit einem sogenannten Schockanruf haben Betrüger eine Rentnerin um Schmuck und Bargeld im Wert von rund 25.000 Euro gebracht. Nun fahndet die Polizei nach dem Abholer.

Mit einem Phantombild des Abholers erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung. © Jens Kalaene/dpa, Polizeidirektion West (Bildmontage)

Wie die Behörde am Montag mitteilte, erhielt die Frau am 27. Dezember 2025 zwischen 20.30 und 23 Uhr einen Anruf auf ihrem Festnetztelefon. Die Rufnummer war unterdrückt.

Ein männlicher Anrufer gab sich als Sohn der Frau aus und schilderte, einen schweren Verkehrsunfall verursacht zu haben, bei dem weitere Beteiligte lebensgefährlich verletzt worden seien.

Unter dem Vorwand, ihm drohe eine Haftstrafe, sollte die Rentnerin eine Kaution zahlen, damit er freikäme.

Da die Frau nur wenig Bargeld hatte, boten die Täter an, auch Schmuck als Pfand anzunehmen. Ein angeblicher Gutachter erschien daraufhin bei ihr, um die Wertgegenstände entgegenzunehmen.

Nach stundenlangen Gespräch und unter massiven emotionalem Druck übergab die Rentnerin schließlich Bargeld und Schmuck.

Den Abholer beschrieb die Geschädigte als etwa 45 Jahre alt, rund 1,65 Meter groß und von kräftiger Statur. Er habe ein europäisches Erscheinungsbild gehabt, möglicherweise osteuropäisch, und nur wenig bis keine Haare.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und leitete Ermittlungen ein. Zudem wurde gemeinsam mit der Seniorin ein Phantombild des Abholers erstellt.

Die Ermittler fragen: