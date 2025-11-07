Traurige Gewissheit: Vermisste 84-Jährige aus Potsdam tot aufgefunden

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, gibt es mehr als ein halbes Jahr nach dem Verschwinden der 84-Jährigen aus Potsdam traurige Gewissheit: Die gesuchte Rentnerin ist tot. Demnach wurde die Vermisste bereits am 24. Oktober gefunden und konnte nun zweifelsfrei identifiziert werden.

Potsdam - Seit Freitagabend wird eine auf Hilfe und Medikamente angewiesene 84-Jährige aus Potsdam vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung dringend um Mithilfe.

Laut den Beamten aus Brandenburg fehlt von der 84-Jährigen aus einer Pflegeeinrichtung jede Spur.

Trotz akribischer Suche im Umkreis mit Polizeihubschrauber, Fährten- und Rettungshunden konnte die Frau nicht gefunden werden.

Da sie an Demenz erkrankt, orientierungslos und auf Medikamente angewiesen ist, gehen die Beamten davon aus, dass sie sich in hilfloser Lage befinden könnte.



