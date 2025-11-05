Erst Tesla, jetzt Red Bull: Neues Dosen-Werk sorgt für Aufschrei in Brandenburg

Baruth/Mark (Teltow-Fläming) - Die Landesregierung feierte die Übernahme als Erfolgsgeschichte: Die österreichischen Unternehmen Red Bull und Rauch kauften 2023 den auf der Kippe stehenden Getränkeabfüller Urstromquelle im brandenburgischen Baruth/Mark.

Red Bull will auf dem Gelände südlich von Berlin ein neues Dosen-Werk eröffnen. © Patrick Pleul/dpa

Doch die Pläne sind umstritten. Gegner fordern: "Unser Wasser gehört uns - Stoppt Red Bull in Brandenburg." Ein Streit ums Wasser begleitete schon die Ansiedlung des E-Autobauers Tesla in Grünheide. In Baruth kündigte die Protest-Initiative nun an, eine Klage zu prüfen.



Die Unternehmen Rauch und Red Bull wollen ihre Getränke-Produktion rund 50 Kilometer südlich von Berlin ausbauen und ein eigenes Dosen-Werk für die Wachmacher errichten.

Peter Ilk, der parteilose Bürgermeister der Kleinstadt in einem ehemaligen eiszeitlichen Urstromtal, sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Jetzt steht ein bekannter Name am Hoftor und alle regen sich auf." Er sei stolz darauf, dass die Arbeitsplätze gesichert werden konnten.

Eine Bürgerinitiative befürchtet, dass die Wasserknappheit im trockenen Süden Brandenburgs durch die Wasserförderung für die Getränkeindustrie zunimmt. Die Gruppe startete eine Protest-Petition. Auch eine Klage einer Privatperson ist vor Monaten beim Verwaltungsgericht Potsdam eingegangen, um Auskunft über die vereinbarte Wasser-Fördermenge und den Preis zu erhalten.

Der Fruchtsäfte-Hersteller Rauch und Red Bull sprechen von einem geplanten Produktions-Campus und einer Investition in dreistelliger Millionenhöhe. Die Baugenehmigung dafür steht noch aus.