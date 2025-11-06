 513

Tödliches Familiendrama in Brandenburg: 17-Jähriger ersticht Vater

Am Dienstagabend ist ein Mann in Brandenburg nach einer Messer-Attacke bei einem Familiendrama ums Leben gekommen.

Von Thorsten Meiritz

Wriezen (Märkisch-Oderland) - Streit endet tödlich: Am Dienstagabend ist ein Mann in Brandenburg nach einer Messer-Attacke ums Leben gekommen.

Die Kriminalpolizei muss untersuchen, ob der 17-Jährige tatsächlich in Notwehr gehandelt hat. (Symbolfoto)
Die Kriminalpolizei muss untersuchen, ob der 17-Jährige tatsächlich in Notwehr gehandelt hat. (Symbolfoto)  © Patrick Pleul/dpa

Der 46-Jährige wurde zunächst vor Ort von einem Notarzt versorgt und anschließend lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus gebracht, wo er später verstarb, wie die Polizei mitteilte.

Die Beamten wurden gegen 19.40 Uhr nach Wriezen in die Mauerstraße gerufen. Dort soll sich ein Familiendrama abgespielt haben.

Nach ersten Erkenntnissen sei das Opfer zunächst mit einer 39 Jahre alten Frau in einen Streit geraten, der in eine Handgreiflichkeit mündete.

In der Folge habe dann ein 17-Jähriger eingegriffen und seinen eigenen Vater mit einem Messer attackiert, offenbar um seine Mutter zu schützen.

Der Teenager wurde von den Einsatzkräften festgenommen. Die weiteren Ermittlungen führt eine Mordkommission, die jetzt klären muss, ob der Tatverdächtige wirklich in Notwehr gehandelt hat.

