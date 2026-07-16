Brandanschlag auf Behörde in Finsterwalde: Fünf Mitarbeiter in Klinik

Finsterwalde - In Finsterwalde ( Landkreis Elbe-Elster ) hat ein 35-Jähriger am Donnerstagmorgen eine Mitarbeiterin der Kreisverwaltung angegriffen und Feuer gelegt.

Am Donnerstag musste die Feuerwehr in Finsterwalde ausrücken. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Die Behörde sprach in einer Mitteilung von einem "schwerwiegenden Zwischenfall". Demnach war der Tatverdächtige in das Büro der Mitarbeiterin gekommen, bedrohte sie verbal und legte anschließend Feuer.

Die betroffene Mitarbeiterin konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Durch die starke Rauchentwicklung wurden jedoch mehrere Beschäftigte verletzt. Fünf Mitarbeiter mussten ins Krankenhaus gebracht werden – teils mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung, teils aufgrund eines Schocks.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden gegen 8 Uhr alarmiert. Im unmittelbaren Umfeld der Außenstelle nahmen Einsatzkräfte den 35-Jährigen fest. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Für die Kreisverwaltung hat laut Mitteilung die Betreuung der Betroffenen oberste Priorität. Es würden Hilfsangebote vorbereitet, um das Geschehen auch psychologisch aufzuarbeiten, hieß es.