13-Jährige stirbt bei Unfall auf B188: Hatte Vater Drogen genommen?

Rathenow - Schrecklicher Unfall auf der B188 im Landkreis Havelland : Dort ist am Mittwochabend eine 13-Jährige ums Leben gekommen. Gegen ihren Vater (47) gibt es einen schlimmen Verdacht.

Für ein 13-jähriges Mädchen kam bei einem Unfall im Landkreis Havelland jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Wie die Polizei mitteilte, kam der 47-Jährige gegen 19.16 Uhr zwischen Rathenow und dem Abzweig Steckelsdorf aus ungeklärter Ursache mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn ab.

Das Auto fuhr zunächst auf die Leitplanke, geriet anschließend ins Bankett, durchbrach einen Wildschutzzaun und prallte schließlich gegen einen Baum.

Für die 13-jährige Beifahrerin kam jede Hilfe zu spät – sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Der Fahrer und eine Achtjährige, die ebenfalls mit im Auto saß, wurden mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Bei dem 47-Jährigen fanden die Einsatzkräfte mutmaßliche Betäubungsmittel und Konsumutensilien, die ebenso wie das Fahrzeug sichergestellt wurden. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.