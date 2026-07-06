Straßenbahnen krachen in Rüdersdorf frontal zusammen: Mehrere Fahrgäste verletzt

Rüdersdorf - Zehn Fahrgäste und ein Straßenbahnfahrer sind bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Straßenbahnen in Rüdersdorf bei Berlin (Landkreis Märkisch-Oderland) verletzt worden.

Die Polizei ist nach dem Tram-Unfall vor Ort. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Der zweite Straßenbahnführer erlitt bei dem Unfall am Morgen einen Schock, wie die Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn mitteilte.

Den Angaben zufolge entgleisten beide Bahnen, der Verkehr auf der Linie 88 ist voraussichtlich bis zum frühen Nachmittag unterbrochen.

Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet. Neben der Bahnstrecke ist auch die Schöneicher Landstraße gesperrt.

Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst nicht bekannt. Die Bahnen stießen auf einem eingleisigen Abschnitt in der Nähe der Autobahnbrücke zusammen.