15-jähriger Beifahrer stirbt nach missglücktem Überholvorgang

Steinhöfel - Bei einem schweren Unfall ist 15-Jähriger am frühen Mittwochabend im Landkreis Oder-Spree ums Leben gekommen.

Der gestorbene 15-Jährige war Beifahrer, als ein Überholvorgang tragisch endete. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Der Jugendliche war als Beifahrer im Auto eines 44-Jährigen unterwegs, der beim Überholen in der Nähe von Steinhöfel verunglückte.

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, habe ein 44-Jähriger auf der Landstraße mehrere Autos überholen wollen. Bei dem Überholvorgang scherte ein weiteres Fahrzeug nach links aus. Beide Autos kollidierten daraufhin.

Der Wagen des 44-Jährigen kam nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und kam letztlich in einem Graben zum Stehen.