15-jähriger Beifahrer stirbt nach missglücktem Überholvorgang
Von Wiilhelm Pischke
Steinhöfel - Bei einem schweren Unfall ist 15-Jähriger am frühen Mittwochabend im Landkreis Oder-Spree ums Leben gekommen.
Der Jugendliche war als Beifahrer im Auto eines 44-Jährigen unterwegs, der beim Überholen in der Nähe von Steinhöfel verunglückte.
Wie ein Sprecher der Polizei sagte, habe ein 44-Jähriger auf der Landstraße mehrere Autos überholen wollen. Bei dem Überholvorgang scherte ein weiteres Fahrzeug nach links aus. Beide Autos kollidierten daraufhin.
Der Wagen des 44-Jährigen kam nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und kam letztlich in einem Graben zum Stehen.
Während der 44-Jährige und der 29 Jahre alte Fahrer des anderen Fahrzeugs bei dem Geschehen leichtere Verletzungen erlitten, starb der 15 Jahre alte Beifahrer des 44-Jährigen noch am Unfallort. Die Polizei ermittelt nun.
Titelfoto: Carsten Rehder/dpa