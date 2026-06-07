Betrunkener Fahrer kracht in Gegenverkehr: Drei Personen schwer verletzt

Großbeeren - Auf der L40 hat es in der Nacht zu Sonntag bei Großbeeren ( Landkreis Teltow-Fläming ) einen schweren Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten gegeben.

Es entstand ein Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich. © 7aktuell.de | Theo Neubauer

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Crash gegen 0.15 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Diedersdorf nach Blankenfelde.

Ein alkoholisierter Mann sei in die Gegenspur gefahren und mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen zusammengekracht.

Insgesamt wurden sechs Menschen verletzt, drei von ihnen schwer. Sie wurden in umliegende Kliniken gebracht.

Zuvor mussten die Verletzten noch von der Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen befreit werden. Zwei Rettungshubschrauber waren ebenfalls zur Unterstützung vor Ort.