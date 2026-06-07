Betrunkener Fahrer kracht in Gegenverkehr: Drei Personen schwer verletzt

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Auf der L40 hat es in der Nacht zu Sonntag bei Großbeeren (Landkreis Teltow-Fläming) einen schweren Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten gegeben.

Von Laura Voigt

Großbeeren - Auf der L40 hat es in der Nacht zu Sonntag bei Großbeeren (Landkreis Teltow-Fläming) einen schweren Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten gegeben.

Es entstand ein Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich.
Es entstand ein Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich.  © 7aktuell.de | Theo Neubauer

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Crash gegen 0.15 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Diedersdorf nach Blankenfelde.

Ein alkoholisierter Mann sei in die Gegenspur gefahren und mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen zusammengekracht. 

Insgesamt wurden sechs Menschen verletzt, drei von ihnen schwer. Sie wurden in umliegende Kliniken gebracht.

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Brandenburg Feuerwehr im Großeinsatz: Mensch tot aus brennendem Bungalow geborgen

Zuvor mussten die Verletzten noch von der Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen befreit werden. Zwei Rettungshubschrauber waren ebenfalls zur Unterstützung vor Ort.

Die L40 wurde während der Rettungs-, Bergungs- und Ermittlungsarbeiten komplett gesperrt.
Die L40 wurde während der Rettungs-, Bergungs- und Ermittlungsarbeiten komplett gesperrt.  © 7aktuell.de | Theo Neubauer

Im Rahmen der Unfallaufnahme ordnete die Polizei bei dem Verursacher eine Blutentnahme an. Zudem wurde sein Führerschein entzogen. Die Straße war für mehrere Stunden voll gesperrt.

Titelfoto: 7aktuell.de | Theo Neubauer

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