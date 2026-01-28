23-Jähriger kracht auf Landstraße gegen Baum und wird eingeklemmt

Neuhausen/Spree - Bei einem Autounfall in Neuhausen/Spree ( Landkreis Spree-Neiße ) ist ein Mann am Mittwochmorgen in seinem Auto eingeklemmt und verletzt worden.

Ein Unfall hat am Mittwochmorgen auf der L49 in Neuhausen/Spree für lange Sperrungen gesorgt. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Der 23-Jährige war auf einer Landstraße im Ortsteil Kathlow von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Pkw gegen einen Baum geprallt.

Die Feuerwehr musste ihn aus dem Auto befreien. Der Mann kam ins Krankenhaus.

Warum es zu dem Unfall kam, ist zurzeit noch unbekannt.