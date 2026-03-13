"Bitte nicht nähern": Entlaufene Bullen halten Polizei auf Trab
Gulow (Prignitz) - Achtung, entlaufene Bullen: Am Donnerstag ist ein Viehtransporter auf der Landstraße 10 in Brandenburg verunglückt.
Bei dem Unfall wurde der 55-jährige Fahrer leicht verletzt. Er musste von der Feuerwehr aus dem Führerhaus befreit werden und wurde anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Freitag mitteilte.
Auch drei der 27 Tiere, die der Transporter geladen hatte, wurden bei dem Vorfall verletzt. Sie mussten von einem Jäger vor Ort von ihren Qualen erlöst werden, hieß es.
Neun Bullen gelang nach der Havarie allerdings die Flucht. Sie konnten bislang nicht eingefangen werden. Am Freitag wird die Suche nach den abgängigen Rindern fortgesetzt.
Die Verwaltung des Landkreises teilte mit, dass ein oder mehrere Tier(e) möglicherweise verletzt sein könnten, da am Unfallort Blutspuren gefunden wurden. Zudem sei davon auszugehen, dass die Bullen nach dem Crash unter Schock stehen.
Daher wurde eine eindringliche Warnung an die Bevölkerung herausgegeben: "Bitte NICHT den Tieren nähern!" Auch die Autofahrer der Region wurden gewarnt.
Achtung, Autofahrer: Entlaufene Bullen können Gefahr für Verkehr sein
Die Tiere könnten eine Gefahr für den Verkehr darstellen, sodass im Raum Karstädt/Reetz besonders vorsichtig gefahren werden sollte - besonders nach Einbruch der Dunkelheit.
Die restlichen 15 Rinder wurden auf einen Ersatztransporter verladen und zum Rinderschlachthof Perleberg befördert.
Nach ersten Erkenntnissen kam der Laster am Donnerstagvormittag aus bislang ungeklärter Ursache zwischen dem Abzweig Baek und Gulow von der Straße ab und kippte beim Gegenlenken um.
Der Transporter musste geborgen und abgeschleppt werden. Die Polizei schätzte den entstandenen Sachschaden auf etwa 160.000 Euro ein. Die Landstraße konnte erst am Abend wieder freigegeben werden.
Wer die entlaufenen Tiere sieht, sollte ihnen möglichst fernbleiben und sofort die Polizeiinspektion Prignitz unter Tel. 03876 715-0 oder das Veterinäramt beim Landkreis Prignitz unter Tel. 0172/1891031 anrufen.
