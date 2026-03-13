"Bitte nicht nähern": Entlaufene Bullen halten Polizei auf Trab

Gulow (Prignitz) - Achtung, entlaufene Bullen: Am Donnerstag ist ein Viehtransporter auf der Landstraße 10 in Brandenburg verunglückt.

Nach dem Unfall sind neun Bullen entkommen. (Symbolfoto) © Boris Roessler/dpa

Bei dem Unfall wurde der 55-jährige Fahrer leicht verletzt. Er musste von der Feuerwehr aus dem Führerhaus befreit werden und wurde anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Auch drei der 27 Tiere, die der Transporter geladen hatte, wurden bei dem Vorfall verletzt. Sie mussten von einem Jäger vor Ort von ihren Qualen erlöst werden, hieß es.

Neun Bullen gelang nach der Havarie allerdings die Flucht. Sie konnten bislang nicht eingefangen werden. Am Freitag wird die Suche nach den abgängigen Rindern fortgesetzt.

Die Verwaltung des Landkreises teilte mit, dass ein oder mehrere Tier(e) möglicherweise verletzt sein könnten, da am Unfallort Blutspuren gefunden wurden. Zudem sei davon auszugehen, dass die Bullen nach dem Crash unter Schock stehen.

Daher wurde eine eindringliche Warnung an die Bevölkerung herausgegeben: "Bitte NICHT den Tieren nähern!" Auch die Autofahrer der Region wurden gewarnt.