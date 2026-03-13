Unfall in Nauen: Nissan knallt Seat ins Heck

Nauen - Bei einem Verkehrsunfall in Nauen (Landkreis Havelland) sind zwei Menschen verletzt worden.

Die verletzten Frauen wurden in ein Krankenhaus gebracht. © Julian Stähle

Laut Polizei war eine 57-Jährige am Freitagmorgen mit ihrem Nissan auf der Graf-Arco-Straße unterwegs.

Gegen 7.50 Uhr sei sie dort aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Auto kurz vor einem Zebrastreifen in das Heck eines Seat geprallt, hieß es weiter.

Durch die Kollision wurden den Angaben zufolge die 57-Jährige und die 29-jährige Seat-Fahrerin verletzt.

Rettungskräfte brachten beide Frauen in ein Krankenhaus, wo sie weiter behandelt werden.

Zur Art und Schwere der Verletzungen machte die Polizei keine Angaben.