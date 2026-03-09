 2.324

Bahnunfall auf Rangiergleis endet für DB-Mitarbeiter tödlich

In Cottbus hat während Rangierarbeiten ein 23-jähriger Mitarbeiter der Deutschen Bahn am Montagvormittag auf tragische Weise sein Leben verloren.

Von Nick-Fabrice Vetter

Cottbus - Schreckliche Szenen auf einem Rangiergleis in Cottbus! Am Montagvormittag wurde ein junger Mann bei einem Arbeitsunfall plötzlich aus dem Leben gerissen.

Auch der Notarzt, der wenige Minuten später am Unglücksort eintraf, konnte den 23-jährigen Mitarbeiter der Deutschen Bahn nicht mehr retten.
Wie ein Sprecher der Notruf-Leitstelle Lausitz gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich das Unglück gegen 10.15 Uhr am heutigen Montag auf einem Abstellgleis im Cottbuser Stadtteil Ströbitz.

Ein 23 Jahre alter Mitarbeiter der Deutschen Bahn soll ersten Erkenntnissen zufolge während Rangierarbeiten unter einen Zug gekommen sein.

Zeugen des schrecklichen Unfalls wählten sofort den Notruf, doch für den jungen Mann kam jede Hilfe zu spät.

Der Notarzt, der kurz darauf am Ort des Geschehens eintraf, konnte nur noch den Tod des DB-Mitarbeiters feststellen.

Da der tödliche Unfall auf einem Rangiergleis stattfand, wurde der öffentliche Personenverkehr nicht beeinträchtigt.
Nach dem Arbeitsunfall ermitteln die Mitarbeiter der Kriminalpolizei zur Unfallursache. Auch zwei Aufsichtsbeamte für Arbeitsschutz sind zur Unfalluntersuchung vor Ort, so ein Sprecher des Ministeriums für Gesundheit und Soziales des Landes Brandenburg.

Die Leitstelle verwies zudem darauf, dass der Personenverkehr durch den tragischen Unfall nicht beeinträchtigt wurde.

