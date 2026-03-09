Bahnunfall auf Rangiergleis endet für DB-Mitarbeiter tödlich

Cottbus - Schreckliche Szenen auf einem Rangiergleis in Cottbus ! Am Montagvormittag wurde ein junger Mann bei einem Arbeitsunfall plötzlich aus dem Leben gerissen.

Auch der Notarzt, der wenige Minuten später am Unglücksort eintraf, konnte den 23-jährigen Mitarbeiter der Deutschen Bahn nicht mehr retten. © Martin Borscht & Normen Hoffmann / Blaulichtreport Lausitz

Wie ein Sprecher der Notruf-Leitstelle Lausitz gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich das Unglück gegen 10.15 Uhr am heutigen Montag auf einem Abstellgleis im Cottbuser Stadtteil Ströbitz.

Ein 23 Jahre alter Mitarbeiter der Deutschen Bahn soll ersten Erkenntnissen zufolge während Rangierarbeiten unter einen Zug gekommen sein.

Zeugen des schrecklichen Unfalls wählten sofort den Notruf, doch für den jungen Mann kam jede Hilfe zu spät.

Der Notarzt, der kurz darauf am Ort des Geschehens eintraf, konnte nur noch den Tod des DB-Mitarbeiters feststellen.