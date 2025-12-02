45-Jährige rammt Baum: Drei Kinder schwer verletzt

Groß Kienitz - Drei Kinder und eine Autofahrerin sind bei einem Verkehrsunfall in Groß Kienitz ( Teltow-Fläming ) schwer verletzt worden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Die 45 Jahre alte Frau hatte auf der Landesstraße 402 die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und war gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei mitteilte.

Mit ihr im Auto saßen am Montagnachmittag drei Kinder: zwei von ihnen acht, eines neun Jahre alt.

Den Angaben zufolge erlitten alle schwere Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht.