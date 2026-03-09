70-Jähriger stürzt in Hennigsdorf vom Fahrrad und stirbt

Hennigsdorf - Ein 70-jähriger Radfahrer ist am Sonntagabend in Hennigsdorf (Oberhavel) gestürzt und kurz darauf gestorben.

Die Rettungskräfte konnten nichts mehr für den 70-Jährigen tun. (Symbolfoto) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Der Mann war laut Polizei gegen 20.10 Uhr an der Straße Einheit unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache von seinem Fahrrad fiel.

Zeugen vor Ort leisteten umgehend Erste Hilfe, bis die Rettungskräfte eintrafen. Dennoch verstarb der Rentner kurze Zeit später.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler liegen keine Hinweise auf das Einwirken Dritter vor, ebenso wird ein klassischer Verkehrsunfall ausgeschlossen.