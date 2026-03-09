70-Jähriger stürzt in Hennigsdorf vom Fahrrad und stirbt
Hennigsdorf - Ein 70-jähriger Radfahrer ist am Sonntagabend in Hennigsdorf (Oberhavel) gestürzt und kurz darauf gestorben.
Der Mann war laut Polizei gegen 20.10 Uhr an der Straße Einheit unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache von seinem Fahrrad fiel.
Zeugen vor Ort leisteten umgehend Erste Hilfe, bis die Rettungskräfte eintrafen. Dennoch verstarb der Rentner kurze Zeit später.
Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler liegen keine Hinweise auf das Einwirken Dritter vor, ebenso wird ein klassischer Verkehrsunfall ausgeschlossen.
Die Polizei prüft nun, welche medizinischen oder sonstigen Ursachen zu dem Sturz geführt haben könnten. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an.
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa