Tödlicher Baum-Crash: 14-Jähriger stirbt im Auto

Tauche - Ein 14 Jahre alter Junge ist bei einem Autounfall in der Nähe von Beeskow ums Leben gekommen.

Für den 14-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Der 38 Jahre alte Fahrer wurde bei dem Unfall zwischen Giesendorf und Kossenblatt im Landkreis Oder-Spree schwer verletzt.

Er war aus ungeklärter Ursache am späten Samstagabend mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei mitteilte.

Der Junge starb noch an der Unfallstelle.