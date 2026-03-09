Frontal-Crash auf Bundesstraße: Kinder auf Weg zum Schwimmkurs schwer verletzt
Brandenburg an der Havel - Heftiger Crash in Brandenburg: Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 102 sind am Montagmorgen mehrere Menschen schwer verletzt worden.
Wie die Polizei mitteilte, gibt es insgesamt sechs Schwerverletzte, darunter auch drei Kinder im Alter von elf bis 15 Jahren, die alle in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.
Nach ersten Erkenntnissen soll ein 32-Jähriger gegen 7 Uhr nahe Brandenburg an der Havel mit seinem Audi aus bislang ungeklärter Ursache in Schlangenlinien gefahren und dabei immer wieder in den Gegenverkehr geraten sein.
Dort krachte der Wagen schließlich in einen Opel-Kleintransporter, der mit Kindern besetzt war, die sich gerade auf dem Weg zu einem Schwimmkurs befanden.
Durch den heftigen Aufprall überschlug sich der Audi und blieb im Straßengraben auf dem Dach liegen. Der 32-jährige Fahrer und sein 27 Jahre alter Beifahrer wurden dabei schwer verletzt.
32-Jähriger fährt vor Zusammenstoß Schlangenlinien: Polizei ordnet Blutprobe an
Letzterer war sogar in dem Auto eingeklemmt und musste von den Rettungskräften geborgen werden. Neben den drei Kindern wurde auch der 59-jährige Fahrer des Kleintransporters schwer verletzt.
Ein Auto, das hinter dem Opel fuhr, wurde durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Der Fahrer blieb jedoch unverletzt.
Die Polizei hat die beiden Fahrzeuge für die weiteren Ermittlungen sichergestellt und auch am Unfallort Beweise und Spuren gesichert. Der 32-Jährige musste im Krankenhaus auf Anordnung eine Blutprobe abgeben. Ob womöglich Alkohol oder Drogen im Spiel waren, teilte die Behörde nicht mit.
Zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs wurde zudem ein externer Gutachter zurate gezogen.
Die B102 musste für rund dreieinhalb Stunden vollständig zwischen Fohrde und Pritzerbe gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.
Erstmeldung von 12.10 Uhr, aktualisiert um 15.23 Uhr.
Titelfoto: Blaulichtreport Brandenburg/Cevin Dettlaff