Frontal-Crash auf Bundesstraße: Kinder auf Weg zum Schwimmkurs schwer verletzt

Brandenburg an der Havel - Heftiger Crash in Brandenburg : Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 102 sind am Montagmorgen mehrere Menschen schwer verletzt worden.

Ein Kleintransporter ist am Montag auf der B102 frontal mit einem Audi zusammengestoßen.

Wie die Polizei mitteilte, gibt es insgesamt sechs Schwerverletzte, darunter auch drei Kinder im Alter von elf bis 15 Jahren, die alle in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Nach ersten Erkenntnissen soll ein 32-Jähriger gegen 7 Uhr nahe Brandenburg an der Havel mit seinem Audi aus bislang ungeklärter Ursache in Schlangenlinien gefahren und dabei immer wieder in den Gegenverkehr geraten sein.

Dort krachte der Wagen schließlich in einen Opel-Kleintransporter, der mit Kindern besetzt war, die sich gerade auf dem Weg zu einem Schwimmkurs befanden.

Durch den heftigen Aufprall überschlug sich der Audi und blieb im Straßengraben auf dem Dach liegen. Der 32-jährige Fahrer und sein 27 Jahre alter Beifahrer wurden dabei schwer verletzt.