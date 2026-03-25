Achtjährige bewusstlos auf Straße in Eisenhüttenstadt gefunden
Von Alexandra Kiel
Eisenhüttenstadt - Eine Achtjährige ist in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree-Kreis) von einem Kleintransporter angefahren und schwer verletzt worden.
Eine zufällig vorbeifahrende Streife der Wasserschutzpolizei fand das Mädchen am Dienstag bewusstlos auf einer Straße in der Nähe des Oder-Spree-Kanals liegend vor, wie ein Sprecher erklärte.
Rettungskräfte brachten das Mädchen in ein Krankenhaus. Dort wurde sie stationär aufgenommen.
Wie es genau zu dem Unfall kam, ist bislang unklar.
Ersten Angaben zufolge hatte das Kind mit ihrer elf Jahre alten Schwester am Straßenrand gewartet und rannte plötzlich auf die Straße. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.
Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa