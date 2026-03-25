Achtjährige bewusstlos auf Straße in Eisenhüttenstadt gefunden

Eisenhüttenstadt - Eine Achtjährige ist in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree-Kreis) von einem Kleintransporter angefahren und schwer verletzt worden.

Das verletzte Kind (8) wurde in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Eine zufällig vorbeifahrende Streife der Wasserschutzpolizei fand das Mädchen am Dienstag bewusstlos auf einer Straße in der Nähe des Oder-Spree-Kanals liegend vor, wie ein Sprecher erklärte.

Rettungskräfte brachten das Mädchen in ein Krankenhaus. Dort wurde sie stationär aufgenommen.

Wie es genau zu dem Unfall kam, ist bislang unklar.