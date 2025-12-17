Auto bremst zu spät – Fußgänger und Hund schwer verletzt

Cottbus - In Cottbus ist es am frühen Mittwochabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person von einem Auto erfasst wurde.

Der Fahrer des Autos konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. © 7aktuell.de | Luca Woitow

Nach ersten Erkenntnissen betrat die Person gegen 17 Uhr plötzlich die Juri-Gagarin-Straße in Höhe einer Bushaltestelle.

Ein heranfahrendes Auto erwischte die Person.

Diese zog sich schwere Verletzungen zu und wurde zunächst vom Rettungsdienst direkt an der Unfallstelle behandelt.

Auch ein Hund sei bei dem Unfall schwer verletzt und von der Feuerwehr zur weiteren tierärztlichen Behandlung transportiert worden.

Die verletzte Person wurde zur Behandlung per Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Berlin gebracht.